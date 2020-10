Tampone negativo, Sant’Antonio di Gallura ritorna Covid free

Nessun caso a Sant’Antonio di Gallura.

Buone notizie a Sant’Antonio di Gallura dove, a seguito dell’ultimo tampone negativo non sono più presenti, ad oggi, soggetti positivi al coronavirus.

“Questa pur ottima notizia, non deve indurci ad abbassare la guardia. Siamo responsabili e facciamo di tutto per preservare questa favorevole condizione”, ha commentato il sindaco Duilio Carlo Duilio Viti. Ieri infatti in Sardegna il bollettino ha segnato un nuovo picco di nuovi casi, 186 e una vittima nel sud Sardegna.

