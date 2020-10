Schianto nella galleria di Cardedu, muoiono 3 cacciatori. Altri due sono gravi

L’indicente di questo pomeriggio sulla Orientale Sarda.

E’ di 3 vittime e due feriti gravi il bilancio del tremendo incidente avvenuto questo pomeriggio poco dopo le 14 e 30 quando un fuoristrada si è schiantato all’Interno della galleria a Cardedu sula statale 125 Orientale Sarda.

Le vittime sono due fratelli, Ignazio e Luca Argiolas, rispettivamente di 58 e 48 anni, e Giorgio Serreli, 60enne residente a Selargius. Dalle prime informazioni una vettura con 5 persone a bordo, per cause in corso di accertamento ha impattato violentemente ad una spalletta in cemento armato di una banchina di sosta all’interno del tratto in galleria della strada statale.

Violentissimo l’impatto: le tre persone sono decedute sul colpo mentre le altre due sono state trasportate dall’elisoccorso in gravi condizioni agli ospedali di Cagliari e Sassari. Sul posto ha operato la squadra dei Vigili del Fuoco di Tortolí insieme ai carabinieri di Jerzu, Anas e personale sanitario 118.

