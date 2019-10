Interventi previsti per il 2020.

Il Comune di Sana Teresa di Gallura cambia volto, valorizzando il suo straordinario patrimonio naturalistico. Il paese si riorganizza per esaltare questi interventi di valorizzazione anche delle località balneari. Gli interventi previsti sono la messa in sicurezza delle strade e degli accessi alle principali spiagge, il rifacimento di diverse strade e pizze, e infine la sostituzione del guard-rail in alcuni tratti di strada.

Interventi per un totale di un milione 700mila euro. Cifre da capogiro ma necessarie per la riqualificazione del paese. Verrà completata la terrazza in via Panoramica, con mattoni rossi, lastre di granito sardo e impianti di illuminazione al led. La storica piazza che si affaccia sull’arcipelago maddalenino e sugli stagni di Porto Pozzo, aveva già visto degli interventi nel 2017 ma mai completati.

Mentre nel centro urbano verrà messa in sicurezza e riqualificata piazza della Libertà e via Bechi. Previsti altri inteventi che il Comune realizzerà grazie a mutui in 20 anni. Saranno interventi articolati ma destinati a cambiare in maniera radicale il paese e le località limitrofe.

