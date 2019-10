Ecco dove sorgeranno le nuove antenne.

Potrebbero esser installate a Olbia altre cinque postazioni per le antenne dei cellulari. Infatti, in alcune zone del Comune è piuttosto difficile usare i telefoni cellulari, a causa di una copertura non ottimale.

La situazione è però in via di risoluzione, grazie all’interessamento del Comune, la Tim ha presentato un progetto per l’installazione di proprie apparecchiature per un totale di 5 stazioni e il potenziamento di quelle già esistenti.

Le nuove stazioni potrebbero sorgere a Portisco, Porto Rotondo, lungo la provinciale 16 in direzione Golfo Aranci, lungo la provinciale 127 in zona Santa Elisabetta, poi ci potrebbe essere una postazione tra la zona del Mater e l’aeroporto Costa Smeralda.

