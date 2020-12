La nuova Miss Sardegna.

“Ancora non ci credo, non pensavo che avrei vinto la finale regionale”. Queste le prime parole della 22 enne di Santa Teresa, Elena Meloni, che non si sarebbe mai aspettata di arrivare tra le finaliste di Miss Italia.

Eppure, nonostante la sua giovanissima età, ha già un buon curriculum nel mondo della moda, sfilando già dall’età di 13 anni e partecipando a vari concorsi di bellezza. Nata sotto il segno dello scorpione, il 19 novembre, è portatrice di grande tenacia e vuole realizzare i suoi sogni. “Vorrei andare a Milano e lavorare nel campo della moda – ha detto Elena – ho molti progetti futuri”.

Un sogno nel cassetto? Diventare influencer, chissà. “La mia musa ispiratrice è Chiara Ferragni, che nonostante il suo lavoro – aggiunge Miss Sardegna – si impegna molto in beneficenza e per aiutare gli ospedali per i malati di covid, donando un reparto di terapia intensiva”.

Elena vive con i genitori a Santa Teresa e ha un fratello, Roberto, di 32 anni che lavora a Milano come make up artist. La moda è dunque una passione di famiglia. “Mio fratello mi sta incoraggiando molto a portare avanti il mio sogno ed essendo entrambi nello stesso campo possiamo collaborare a progetti futuri”.

Partiamo dall’inizio, ovvero a come Elena è arrivata a Miss Italia, il famoso concorso di Patrizia Mirigliani. “Un pomeriggio mi ha chiamata Michela Giangrasso dell’agenzia Five Event srl – racconta -, mi ha proposto se volessi provare a partecipare e così ho voluto provare e ho mandato un video presentazione”.

Per le norme anticovid, lo storico concorso di bellezza si è svolto diversamente. “Tutto online tra le concorrenti regionali, hanno selezionato 5 finaliste e ho conquistato la fascia”, aggiunge.

Ieri Elena Meloni è volata a Roma, con le 23 finaliste di ogni regione. La finale, con la premiazione, si svolgerà il 14 dicembre in streaming dalle 16. La pandemia ha cambiato un po’ le modalità di voto e premiazione. “Il voto da casa non ci sarà, abbiamo fatto i tamponi e compileremo i moduli anti-covid”.

La ha dato molta sicurezza il concorso di Miss Italia e in special modo la vittoria fresca al concorso regionale Miss Sardegna. “Spesso mi sottovaluto esteticamente – ha svelato la Miss – , il concorso mi ha dato maggiore sicurezza restando però me stessa perché questo è importante. Mai montarsi la testa”.

La bellissima 22enne, ha voluto consigliare tutti i giovani che vogliono realizzare i propri sogni in qualsiasi campo. “Credete in voi stessi e non ci accontentare mai – conclude -, soprattutto chi vive nella mia terra spesso anche se bellissima non offre molto a livello lavorativo e crescita professionale”.

(Visited 165 times, 180 visits today)