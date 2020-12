Pallavolo, l’Hermaea Olbia perde in trasferta contro il Sassuolo

Le biancoblu ferme a 9 punti.

La Green Warriors Sassuolo ribalta il risultato del girone di andata, battendo le biancoblu olbiesi con una vittoria per 3 set a 0 (25-20, 25-17, 25-23). Ancora privo dell’opposto Piia Korhonen, ferma per infortunio, coach Giandomenico ha schierato al suo posto Martina Ghezzi.

Partita un po’ spenta per le ragazze di Olbia, messe in difficoltà da un’ottima Sassuolo che sale a 18 punti. Le biancoblu restano invece ferme a 9 punti con due partite in meno.



Top scorer della partita Martina Ghezzi, 14 punti, per le sarde, ed Ekaterina Antropova, 19 punti, per le emiliane.

