Denunciato un giovane di 33 anni di Santa Teresa.

Nella notte tra sabato e domenica, a Santa Teresa di Gallura, i militari della locale stazione carabinieri, hanno deferito per guida sotto influenza dell’alcool e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti un 33enne, residente a Santa Teresa Gallura. Gli operanti sono intervenuti sulla ss133 bis per un sinistro stradale autonomo capitato al giovane, causato dall’attraversamento di un cinghiale.

Il conducente, sottoposto ad accertamenti, veniva riscontrato alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti del tipo cannabis con tasso pari a 196 g/l e sotto effetto di sostanze alcoliche con tasso pari a 0,93 g/l. I militari hanno elevato, inoltre, la sanzione per inosservanza delle misure previste dalla normativa per il contenimento del contagio da covid-19 a lui ed al passeggero, 27enne anch’egli residente a Santa Teresa, poiché erano presenti sulla pubblica via in orario non consentito, senza giustificato motivo.

