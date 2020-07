Le vacanze di Chiara Ferragni e Fedez in Gallura.

I Ferragnez continuano a far parlare di sé in Gallura. Tra lo shooting fotografico di una nota marca di intimo, che produce anche costumi da bagno, le ore spensierate trascorse al mare e tante stories per raccontare le loro giornate, procedono le loro vacanze nel nord dell’isola.

Una fuga di lusso per Chiara, Fedez, amici e famiglia, nel Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA di Santa Teresa, dove gli è stata messa a disposizione una parte del villaggio. La struttura, 5 stelle del gruppo Delphina, era stata candidata anche a miglior green resort del mondo, per l’attenzione per l’ambiente.

Durante le vacanze in Gallura, trascorse da Chiara Ferragni con il marito Fedez e Leone, ma anche con la madre Marina Di Guardo e le sorelle Francesca e Valentina, oltre ad alcuni amici, hanno alternato momenti di vera allegria a quelli imposti dal calendario della narrazione social.

Ma attraverso le stories hanno raccontato anche un po’ di loro, come l’attenzione all’attività fisica fin dalla mattina e ad un’alimentazione senza eccessi. Si sono concessi, però, anche un aperitivo sardo a base di Ichnusa. Questa mattina sono andati in gommone a fare un giro nell’arcipelago di La Maddalena. Dovrebbero ripartire in serata con il jet privato dall’aeroporto di Olbia.

(Visited 117 times, 121 visits today)