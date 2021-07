Il Comitato Libera Scelta in piazza a Santa Teresa di Gallura.

Anche in Gallura si manifesta contro il Green Pass. Il Comitato Libera Scelta ha organizzato una protesta a Santa Teresa, che si terrà domani contro le misure obbligatorie imposte dal Green Pass.

Il sit-in si terrà domani in piazza Villamarina alle ore 20. Il Comitato, nato proprio contro le recenti misure del governo, si ritiene apartitico e apolitico e per la piena libertà di scelta in materia sanitaria. “Manifesteremo pacificamente e democraticamente il dissenso di fronte agli abusi che le nostre libertà fondamentali garantite dalla Costituzione, stanno subendo – hanno fatto sapere gli organizzatori -. Non siamo no-vax, non siamo negazionisti, non siamo fascisti né comunisti. Siamo contro le discriminazioni”.

Le richieste del movimento. “Chiediamo venga garantita la libertà di vaccinarsi così come di non farlo – hanno ribadito – come previsto dall’articolo 36 del Regolamento UE 2021/953. Tutti i dati dimostrano che non ci troviamo davanti ad una emergenza sanitaria e quindi non vi è alcun motivo di imporre un Green Pass obbligatorio per attività primarie ed essenziali. Domani a Santa Teresa Gallura e in tantissime piazze italiane, faremo brillare le luci della libertà, del buon senso e della razionalità”.

