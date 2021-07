I lavori per la piazza di Berchiddeddu.

Procedono i lavori per la piazza di Berchiddeddu. I lavori stanno volgendo quasi alla fine, con la posa dei lastroni di granito. A comunicarlo è il sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

La pavimentazione sarà effettuata a partire da lunedì prossimo. “Abbiamo lavorato per il centro di Olbia, ma noi stiamo facendo moltissimo anche per le periferie – ha dichiarato il sindaco -. Il cantiere della piazza è in avanzata fase di realizzazione e oggi è visibile la base in calcestruzzo. C’è da dire che tutti i materiali sono stati messi a disposizione della ditta che dovrà procedere alla realizzazione di questa fase dei lavori. Spero che i cittadini di Berchiddeddu possano sopportare ancora per vedere un’opera come questa finalmente realizzata”.

