Si cercano a La Maddalena 3 camerieri di sala per la stagione estiva

Si cercano camerieri.

Si cercano a La Maddalena camerieri di sala per la stagione estiva. L’offerta di lavoro è stata pubblicata sul sito Sardegna lavoro, con il codice 1500021211000000000200538 e sarà visibile sul portale fino al 10 agosto.

Il locale cerca 3 camerieri di sala e bar, che si occupino dell’accoglienza della clientela, presa degli ordini e di servire cibi e bevande ai tavoli. Si richiede buona gestione della clientela, sapendo venire incontro alle esigenze della stessa. Le figure si occuperanno inoltre anche dei pagamenti e di riassettare tavoli e sala. E’ richiesta esperienza pregressa di almeno una stagione.

L’orario di lavoro è orientativamente dalle 18:00 a chiusura, si offre vitto e alloggio. Si aggiunge, inoltre, che le candidature, per espressa richiesta del datore di lavoro, verranno inoltrate anche anticipatamente alla scadenza del presente avviso, con la conseguenza che la preselezione potrà anche avere esito anticipato. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

