Il resort Valle dell’Erica.

A giugno l’importante vittoria ai World Travel Awards come “Europes’s Leading Green Resort”, ovvero migliore green resort d’Europa: un bel traguardo per l’anima eco di Delphina hotels & resorts e per il suoresort a 5 stelle situato a pochi minuti da Santa Teresa Gallura, nel Nord Sardegna. Ma la corsa del Resort Valle dell’Erica Thalasso & Spa non è ancora finita: l’hotel è infatti candidato come miglior green resort del mondo ai prossimi World Travel Awards, gli “oscar” del mondo del turismo, tra i più importanti premi del settore.

La cerimonia finale è prevista per il 28 novembre alla Royal Opera House di Muscat, capitale dell’Oman: in nomination altri quindici resort da tutto il mondo. Lo stesso inserimento nella rosa dei possibili vincitori è già un traguardo. Il Valle dell’Erica – con 28 ettari di parco affacciato sul Parco Marino internazionale “Bocche di Bonifacio” – vede così riconosciuto ancora una volta il suo impegno nelle politiche di salvaguardia dell’ambiente.

Il Resort Valle dell’Erica e tutti gli hotel di Delphina hotels & resorts sono di proprietà, gestiti e commercializzati direttamente da due famiglie galluresi, attenti alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente in cui sono nati e tuttora vivono. Un progetto che nasce dalla natura e diventa ospitalità mediterranea autentica nel Nord Sardegna con 12 hotel, 2 residence e prestigiose ville, presente fin dalla fase di progettazione delle strutture, quando nella mente del presidente e costruttore Francesco Muntoni le camere assumono le sembianze di edifici bassi e defilati che si integrano perfettamente nel paesaggio circostante.

Delphina è anche Corporate Golden Donor del FAI, il Fondo per l’ambiente italiano. Importante la responsabilità sociale e il sostegno del territorio con la predilezione di manufatti da aziende sarde, la promozione di eventi culturali ed escursioni che valorizzano la natura, la storia e l’archeologia. Visite guidate da persone del posto consentono agli ospiti di apprezzare e comprendere la natura e le tradizioni delle comunità dell’isola.

