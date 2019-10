Il successo di Raimondo Degortes.

Ancora un grande successo per Mondo Degortes Pinzellu. Ai campionati mondiali di judo, in svolgimento in Marocco, riesce a confermarsi sulla vetta, vincendo la medaglia di bronzo.

È stato un mondiale molto combattuto questo in Marocco, ma l’atleta di Olbia è riuscito ad imporsi fino alle fasi finali conquistando il terzo gradino del podio.

