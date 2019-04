Il caso del cane ucciso a Santa Teresa a Le Iene.

A Santa Teresa un uomo ha massacrato un cane, decapitandolo. L’animale, di nome Giacomo, ucciso a colpi di roncola. Ad ammazzarlo sarebbe stato il vicino di casa della sua padrona che ritiene di aver agito per legittima difesa.

Il crudele massacro di Giacomo finisce il 28 aprile nel programma di Italia uno “Le Iene”, dove emergono varie contraddizioni da parte del presunto autore del delitto. Emerge che il cane era sordo e cieco e non fosse in grado di aggredire. La sua padrona Rossella non crede alla giustificazione dell’uomo e ritiene di aver avuto precedenti con il vicino, in particolare modo con altre suoi due cani, scomparsi e probabilmente uccisi. Le indagini sono tutt’ora in corso.



(Visited 316 times, 316 visits today)