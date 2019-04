Le 8 cose da seguire.

La L.I.D.A. di Olbia in collaborazione con il Comune di Olbia- intende attuare una campagna di sterilizzazione gratuita per cani e gatti di proprietà appartenenti a cittadini in condizioni di disagio sociale.

Il vademecum.

tenere a digiuno l’animale per almeno 12 ore; metterlo dentro un trasportino; coprire il trasportino con un lenzuolo o una coperta durante il trasporto al rifugio; mettere il cane o gatto in ciascun trasportino e non inserire niente all’interno della gabbia, se non l’animale; portare al rifugio una traversa assorbente per ogni cane/gatto da operare; dare da mangiare l’indomani dell’intervento; nelle femmine controllare di tanto in tanto la ferita addominale. la sera entro le ore 18.00 l’animale viene restituito al proprietario insieme ad una ricetta medica dove verra’ prescritto l’antibiotico che l’animale dovra’ prendere per alcuni giorni a seconda della prescrizione medica. il relativo costo e’ a carico del proprietario dell’animale.

(Visited 70 times, 70 visits today)