Olbia, sterilizzazione gratuita per cani e gatti: i requisiti e come fare domanda

Il progetto da oggi fino al 10 maggio.

La L.I.D.A. di Olbia in collaborazione con il Comune di Olbia- Assessorato alle Politiche Sociali, Pari Opportunità, Politiche Sanitarie e Tutela degli Animali e con la A.T.S di Olbia, Area Sanità Pubblica Veterinaria- al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, incrementato anche dagli abbandoni indiscriminati sul nostro territorio, intende attuare una campagna di sterilizzazione gratuita per cani e gatti di proprietà appartenenti a cittadini in condizioni di disagio sociale.

La campagna di sterilizzazione verrà effettuata dal 29 aprile al 10 maggio 2019, (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

Per poter usufruire di detto servizio è necessario essere residenti nel Comune di Olbia ed avere i requisiti di ammissibilità relativi al reddito lordo complessivo familiare, che non deve essere superiore a Euro 25.000,00, o un ISEE di € 8.000,00.

Si darà la priorità alla data di arrivo delle domande dei cittadini, alle famiglie con il reddito più basso e a quelle in possesso di più di un cane o gatto.

Il modulo per la richiesta di adesione potrà essere ritirato presso il Comune di Olbia- Assessorato alle Politiche Sociali- Via Capo Verde n.1, oppure potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Olbia o dal sito della Lida Olbia ( www.lidaolbia.it).

Per eventuali informazioni è possibili rivolgersi al predetto Ufficio comunale al n. 0789/52057 oppure direttamente alla Lida Olbia al n. 3334312878.

Le domande, da inoltrare al Comune tramite protocollo generale, saranno accettate fino ad esaurimento del progetto.

