Il caso del furto al parroco di Santa Teresa diventa nazionale, Giagoni: “Gesto vile”

Il furto a Santa Teresa ai danni del parroco alla Camera.

A Santa Teresa il parroco don Romolo è stato derubato nella sua casa e il fatto ha fatto gran scalpore nel paese della Gallura. La tranquillità del piccolo centro è stata squarciata da questo grave gesto, che è diventato un caso nazionale, grazie al deputato sardo della Lega, Dario Giagoni.

Dario Giagoni, cresciuto nel paese, ha denunciato alla Camera dei Deputati la vicenda. “Vorrei esprimere solidarietà al parroco Don Romolo che ha subito un furto nella sua casa parrocchiale e gli sono stati sottratti dei beni, che oltre ad avere un valore economico importante hanno un valore affettivo. Ringrazio le forze dell’ordine che sono sempre presenti e si sono subito attivate nella ricerca dei furfanti”, ha dichiarato il deputato, che lo definisce un gesto vile.

La notizia si è diffusa grazie alle parole di solidarietà della sindaca di Santa Teresa Gallura, Nadia Matta. “Proprio qualche giorno fa ho incontrato il Prefetto e alte autorità militari per confrontarci, insieme ad altri sindaci della Gallura, sulla sicurezza dei nostri paesi – ha detto sui suoi canali social -. Orgogliosamente ho descritto Santa Teresa come un “paese sicuro” dove puoi ancora dormire con la porta di casa aperta. Ciò che, purtroppo, è accaduto a Don Romolo mi lascia sbigottita. Se si fossero rivolti al parroco avrebbero avuto una risposta ai loro bisogni, a meno che non si tratti di “bisogni” ma solo di pura delinquenza. Tanta solidarietà a Don Romolo con la speranza che possa riavere gli oggetti personali di grande valore affettivo”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui