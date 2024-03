Santa Teresa al centro di un progetto europeo per salvare gli squali

Il progetto per gli squali che vivono nell’area marina di Santa Teresa.

Un progetto a Santa Teresa di Gallura si propone di salvare gli squali che vivono nell’Area marina protetta di Capo Testa- Punta Falcone. Le specie sono a rischio ed è per questo che il progetto europeo Life Prometheus si propone di salvaguardarle. L’Amp rappresenterà l’Isola nel programma europeo che è esteso a 12 luoghi del mediterraneo, tra cui anche le Baleari e l’isola di Rodi.

Il progetto prevede la posa di palangari e palamiti, che sono importanti per la sopravvivenza della specie, ma anche l’utilizzo di esche diverse per pescare i pesce spada che eviteranno di attrarre gli squali. I pescatori sono stati chiamati a partecipare all’incontro convocato dalla direzione dell’Amp Capo Testa-Punta Falcone e saranno coinvolti in seguito nella parte pratica per salvaguardare e proteggere gli squali, grazie al progetto europeo Life Prometheus.



