Incidente a San Pantaleo: Alessandro si risveglia dal coma

Buone notizie per il 21enne olbiese vittima di un incidente in moto a San Pantaleo

Una bellissima notizia per le sorti di Alessandro, motociclista olbiese di 21enne rimasto gravemente ferito in un incidente a San Pantaleo. nel drammatico scontro frontale avvenuto lo scorso 10 giugno nella frazione olbiese di San Pantaleo. Il giovane, che ha lottato tra la vita e la morte, ha finalmente ripreso conoscenza. È uscito dal coma farmacologico a cui i medici lo avevano sottoposto a causa della gravità delle lesioni riportate nell’impatto.

Lo scontro tra la moto e un furgone

Il terribile incidente stradale si era consumato intorno alle 13, quando la moto guidata dal ventunenne si era scontrata violentemente contro un furgone. Fin da subito le condizioni del ragazzo erano apparse critiche, tanto da richiedere l’intervento immediato degli operatori del 118. Poi era arrivati il trasferimento d’urgenza in elisoccorso verso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Ferito, in modo meno grave, anche il conducente del furgone, trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Mentre i rilievi e la gestione della viabilità erano stati affidati ai vigili del fuoco e alla Polizia stradale.

Dopo un lungo e delicato periodo di ricovero nel reparto di Terapia intensiva, l’équipe medica del nosocomio sassarese ha avviato la procedura per il lento risveglio del paziente. Alessandro ha reagito positivamente agli stimoli, riconoscendo immediatamente i propri familiari e mostrando importanti segni di lucidità. I sanitari lo hanno sottoposto a una serie di test cognitivi e domande specifiche per valutare le funzioni cerebrali e la memoria, esami che il giovane ha superato brillantemente, rassicurando medici e parenti.

Attualmente il quadro clinico del ventunenne è in netta e costante fase di ripresa. Oltre al forte trauma cranico iniziale, Alessandro ha riportato alcune fratture composte che, fortunatamente, non destano particolari preoccupazioni. Il momento più emozionante è stato senza dubbio il tanto atteso abbraccio con la famiglia, che in queste settimane non ha mai smesso di sostenerlo e che ora attende con fiducia la sua completa guarigione. La notizia del risveglio ha fatto rapidamente il giro della comunità di Olbia e della Gallura, portando un enorme sospiro di sollievo ai tantissimi amici che, stretti nel dolore e nell’ansia, non hanno mai smesso di fare il tifo per lui e che oggi gli augurano di tornare presto a sorridere.

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