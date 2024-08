Nuovo blitz nella Valle della Luna, sanzioni per i campeggiatori abusivi

Sanzionati i campeggiatori abusivi della Valle della Luna.

Controlli e sanzioni contro i campeggiatori abusivi della Valle della Luna, a Santa Teresa Gallura. I carabinieri della compagnia di Tempio Pausania, assieme allo squadrone cacciatori carabinieri di Abbasanta ed alla polizia locale, hanno unito le forze per garantire il rispetto delle normative vigenti in una delle aree naturali più suggestive della Sardegna.

All’operazione ha partecipato anche il sindaco Nadia Matta, che ha espresso il suo apprezzamento per l’efficace azione delle forze dell’ordine. Durante l’operazione, i carabinieri e la polizia locale hanno sanzionato 22 persone per campeggio abusivo, con una somma totale di 6.600 euro di multe. L’attività di controllo ha permesso anche di identificare circa un centinaio persone, assicurando che chiunque visiti questa area protetta rispetti le regole necessarie per la sua conservazione.

Il sindaco Nadia Matta ha personalmente ringraziato i militari e la polizia locale presso la stazione dei carabinieri di Santa Teresa Gallura, riconoscendo il loro impegno fondamentale per la protezione del territorio. L’area marina protetta Capo Testa – Punta Falcone, istituita con decreto ministeriale il 17 maggio 2018 (GU n. 206 del 5 settembre 2018), si estende lungo la costa nord della Sardegna ed è gestita dal comune di Santa Teresa Gallura. Con i suoi oltre 5000 ettari, questa area offre un’esperienza unica grazie alla varietà dei suoi paesaggi marini, costieri, geologici e ambientali, rappresentativi del territorio della regione storica della Gallura.

L’importanza di queste operazioni di controllo non può essere sottovalutata. La presenza di campeggiatori abusivi non solo mette a rischio l’integrità dell’ecosistema locale, ma compromette anche l’esperienza di chi visita queste zone in modo rispettoso e consapevole. La flora e la fauna di Capo Testa – Punta Falcone sono particolarmente delicate, e la loro protezione richiede uno sforzo congiunto da parte di tutte le autorità coinvolte e dei cittadini. Alcuni visitatori hanno ringraziato l’operato delle forze dell’ordine sottolineando come sia essenziale preservare queste aree per le future generazioni.

La località di Cala Grande di Santa Teresa Gallura è conosciuta per la sua bellezza naturale e per la ricchezza del suo patrimonio ambientale.

Il rispetto delle regole stabilite per la conservazione dell’area protetta è fondamentale per mantenere questo equilibrio. Le operazioni di controllo continueranno, con l’obiettivo di sensibilizzare i visitatori e prevenire ulteriori violazioni. Questa iniziativa rappresenta solo uno dei molti sforzi in corso per garantire che l’area marina protetta Capo Testa – Punta Falcone rimanga un luogo di rara bellezza e biodiversità. Le forze dell’ordine, insieme alla comunità locale, sono determinate a proteggere questo patrimonio naturale, affinché possa essere apprezzato e goduto da tutti.

