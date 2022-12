L’auto in fiamme a Terralba.

Allarme nella notte per un’auto in fiamme nella centralissima via Roma. Poco dopo la mezzanotte, per cause in fase di accertamento, il rogo ha distrutto l’utilitaria, che si trovava parcheggiata a Terralba.

Sul poso sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano, che hanno evitato di far propagare le fiamme nelle strutture vicine. Non si segnala alcun ferito. Sul posto anche i carabinieri per quanto di loro competenza.

