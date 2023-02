La campagna gender in Sardegna.

Il Popolo della Famiglia Sardegna segnala che oggi parte una campagna informativa gender, principalmente tramite manifesti murali e distribuzione di volantini. “Intendiamo sensibilizzare i genitori circa la propaganda ideologica genderistica imposta nella scuola italiana tramite la legge 107/2015, su ispirazione di normative europee. I genitori che non la condividessero possono evitarla ai loro figli, tramite il ‘Consenso informato‘ da firmare e consegnare presso la segreteria della scuola”.

I ragazzi saranno in tal modo esentati dalle attività extracurricolari non condivise dai genitori. ll modulo si può anche scaricare dal manifesto tramite Qr Code e consegnato alla segreteria della propria scuola, in conformità alla nota ministeriale, la quale precisa che “tutte le attività didattiche inserite nel Ptof devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle famiglie, soprattutto se non rientrano nel curricolo obbligatorio, incluse quelle inserite nell’ampliamento dell’offerta formativa, per le quali è prevista la richiesta del consenso dei genitori”.

“Tramite l’ideologia gender, il sesso, maschile o femminile al momento della nascita, cessa di essere un inequivocabile dato di fatto, e diviene una scelta della persona. Si tratta di una visione che, di fatto, rade al suolo le fondamenta antropologiche della nostra civiltà. Denunciamo l’ideologia invasiva della Commissione Europea in campo etico, e ci appelliamo al premier Giorgia Meloni, affinché affermi la sovranità del nostro Paese e respinga al mittente di Bruxelles le indebite ingerenze, come aveva peraltro promesso prima delle elezioni, impegnando il suo partito a cancellare ‘la Buona Scuola‘ renziana, che era stata mantenuta in vigore dai successivi Governi Conte e Draghi. Non vogliamo che accada in Italia quanto accaduto in Spagna con la cosiddetta legge trans“, afferma la coordinatrice del Popolo della Famiglia Sardegna, Barbara Figus.