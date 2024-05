Gli abiti di Irene Piccinnu sfilano alla Fiera Nautica di Porto Rotondo

La sfilata degli abiti di Irene Piccinnu dalle 18:30 a Porto Rotondo.

Gli abiti di Irene Piccinnu a Porto Rotondo. Questa sera, venerdì 3 maggio, Porto Rotondo si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più esclusive, arricchita da un tocco di eleganza e creatività. Nell’ambito della prestigiosa Fiera Nautica, Irene Piccinnu, stilista nota per le sue opere d’arte tessili, presenterà la sua ultima collezione in una sfilata mozzafiato.

Con inizio alle 18:30, questo evento straordinario promette di catturare l’attenzione degli spettatori con abiti unici, impreziositi da volti di donna dipinti, che rappresentano il marchio distintivo dell’artista-stilista.

Dopo il successo ottenuto alla Fiera di Milano lo scorso dicembre e le esibizioni in tutta la Sardegna in collaborazione con l’agenzia di moda Capoterra Academy 2000, Irene Piccinnu porta la sua arte a Porto Rotondo. La sua presenza è attesa con grande anticipazione, poiché i suoi capi unici e intriganti promettono di offrire uno spettacolo indimenticabile per gli amanti della moda e dell’arte. È possibile trovare ulteriori informazioni e scatti delle sue opere su Instagram e Facebook, mentre il suo sito web ufficiale, www.irenepiccinnu.com, offre un viaggio completo nel suo mondo artistico.

