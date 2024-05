Chi sono i candidati alle elezioni europee della Sardegna.

La Sardegna si prepara a esprimere la propria voce in occasione delle elezioni attraverso 13 candidati pronti a rappresentare l’isola nel Parlamento europeo.

Quando si vota.

Con il voto fissato per sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, i cittadini saranno chiamati a scegliere i propri rappresentanti. L’Italia, che elegge 76 eurodeputati, è suddivisa in cinque circoscrizioni e la Sardegna costituisce un collegio unico con la Sicilia, determinando una sfida elettorale importante per gli aspiranti rappresentanti dell’isola.

Come si vota.

In Italia, il sistema elettorale prevede il voto di preferenza, consentendo agli elettori di indicare da una a tre preferenze. Nel caso di due o tre preferenze, è richiesto di votare per candidati di sesso diverso. L’elettore può esprimere la sua preferenza scrivendo solamente il cognome o il nome e cognome del candidato. Tuttavia, anche il solo nome o un soprannome possono risultare validi, purché sia chiara la volontà dell’elettore.

Chi sono i candidati della Sardegna alle elezioni europee.

Per Fratelli d’Italia, il candidato sardo nel collegio Sardegna-Sicilia è il deputato Salvatore Deidda. Nella lista Forza Italia-Riformatori-Noi moderati, gli esponenti dei Riformatori sardi Michele Cossa e l’ex sindaca di Lula e già eurodeputata Maddalena Calia. La Lega ha candidato l’ex senatrice nuorese Lina Lunesu, mentre il Movimento 5 Stelle punta su due sardi in lista: Cinzia Pilo e Matteo Porcu.

Avs ha scelto Francesco Muscau, coordinatore regionale dei Verdi, mentre la candidata in quota Sinistra italiana è Ilaria Salis, l’insegnante detenuta in Ungheria, di origini cagliaritane. Nel Partito Democratico è in campo la psicologa Angela Quaquero, ex presidente della Provincia di Cagliari. Tra i candidati con il movimento “Pace, terra, dignità” di Michele Santoro si trova Gianni Fresu, ex segretario regionale di Rifondazione comunista, ed Elisa Monni, già candidata con Liberu alle elezioni regionali.

La coordinatrice regionale del Popolo della famiglia, Barbara Figus, è candidata con Libertà, il cartello elettorale di Cateno De Luca, mentre Azione punta su Nicola Trudu. Per Stati Uniti d’Europa, la candidata sarda è Pierina Putzolu del Partito Socialista Italiano.

