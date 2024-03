Il dono per la Domenica delle Palme.

Saranno le Città dell’Olio della Sardegna a donare 100mila ramoscelli di olivo ai tantissimi fedeli che domenica 24 marzo riempiranno Piazza San Pietro a Roma per assistere alla Santa Messa della Domenica delle Palme, presieduta dal Santo Padre.

L’omaggio delle Città dell’Olio – reso possibile grazie all’ormai consolidata collaborazione con il Vaticano – porta con sé la richiesta di un cessate il fuoco immediato a Gaza e in Ucraina e un messaggio di speranza e di pace per le popolazioni vittime di tutte le guerre del mondo.

“L’olivo è simbolo di pace e noi ci auguriamo che a Gaza, in Ucraina, così come in ogni altra parte del mondo torni ad esserci unità e concordia tra i popoli. Nelle guerre non ci sono vincitori, dalle guerre si esce tutti sconfitti. La guerra lascia alle sue spalle solo morte e povertà, al contrario la pace è un progetto duraturo da costruire insieme attraverso il dialogo e per il bene comune. Gli Stati del mondo devono assumersi questo impegno concreto, se non lo faranno, avranno le mani sporche di sangue” ha dichiarato Michele Sonnessa, Presidente delle Città dell’Olio.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa rinnovata collaborazione con il Vaticano. Per le città dell’Olio della Sardegna raccogliere il testimone dalle Città dell’Olio dell’Umbria è un grande onore. Insieme al presidente Michele Sonnessa, al direttore Antonio Balenzano e al vice presidente Vicario Marcello Bonechi, come amministratori delle 44 Città dell’Olio sarde saremo ambasciatori delle nostre tradizioni e porteremo in piazza San Pietro e davanti al Santo Padre un pezzo di storia agricola della nostra terra, augurandoci che questo possa servire a riportare la pace in Europa e nel mondo” ha commentato Giovanni Antonio Sechi, vice presidente delle Città dell’Olio.

“Abbiamo raccolto questa sfida per la seconda volta e con lo stesso orgoglio. Hanno aderito all’iniziativa tanti olivicoltori. Donare i propri ramoscelli d’olivo per una giornata di preghiera così importante, per loro rappresenta una grande emozione e per noi amministratori un grande onore: i ramoscelli di ulivo sardi approderanno in piazza San Pietro, grazie alle sapienti mani dei nostri concittadini e questo ci rende immensamente orgogliosi” ha dichiarato Maura Boi, Coordinatrice regionale delle Città dell’Olio della Sardegna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui