La classifica sui dialetti meno amati in Italia.

Il napoletano è il dialetto meno amato in Italia, pure in Sardegna. Ma anche il sardo non ne esce benissimo da questo sondaggio condotto da Preply, dove ha svelato quali sono i dialetti e le lingue meno popolari in Italia.

Nel recente sondaggio hanno partecipato un migliaio di adulti di età pari o superiore ai 18 anni provenienti da tutte le regioni del paese. I risultati mostrano come il napoletano, con il 22,8% di opinioni, sia il dialetto meno gradito. Al secondo posto c’è il sardo, con l’11,4% di persone che hanno risposto di non amarlo come lingua.

I partecipanti sono stati intervistati da un istituto di ricerca di mercato indipendente al fine di determinare le loro preferenze, potendo scegliere tra undici dialetti italiani preselezionati, con la possibilità di dare più di una risposta.

