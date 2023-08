Diving in Sardegna, i luoghi più belli per le immersioni

La Sardegna è famosa per le sue spiagge mozzafiato, ma ciò che molte persone non sanno è che offre anche un paradiso sottomarino per le immersioni. Le acque cristalline dell’isola nascondono una miriade di tesori sottomarini pronti ad essere esplorati. In questo articolo, ti guideremo ai migliori siti di immersione in Sardegna, dove potrai immergerti in un mondo affascinante pieno di colori, creature marine e relitti storici.

Introduzione

Le immersioni in Sardegna offrono una delle esperienze subacquee più emozionanti al mondo. Con le sue acque cristalline e la ricca biodiversità, l’isola è un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare. Le temperature miti durante tutto l’anno consentono di godere di questa attività in ogni stagione, offrendo una varietà di siti di immersione da esplorare.

La posizione strategica dell’isola nel Mar Mediterraneo la rende un crocevia per numerose specie marine, che trovano rifugio nelle sue acque. Dai piccoli organismi marini alle grandi creature, Sardegna ospita una miriade di specie che popolano il suo ecosistema marino. L’isola è anche famosa per i suoi relitti storici, che offrono agli appassionati di immersione l’opportunità di esplorare resti affondati di navi antiche e più recenti.

Le immersioni in Sardegna sono adatte a tutti i livelli di esperienza, con siti adatti sia ai principianti che ai sub più esperti. Che tu stia iniziando il tuo viaggio subacqueo o che tu sia un sub esperto, Sardegna offre un’esperienza unica che ti lascerà a bocca aperta.

Il momento migliore per fare immersioni in Sardegna

La Sardegna offre condizioni di immersione favorevoli tutto l’anno, ma ci sono alcune stagioni che sono particolarmente adatte per esplorare le sue acque. Il periodo migliore per immergersi in Sardegna dipende dalle tue preferenze personali e dai siti di immersione che desideri visitare.

L’estate è la stagione più popolare per l’immersione in Sardegna, grazie alle temperature calde e alle acque cristalline. Durante i mesi estivi, la visibilità è eccellente e le temperature dell’acqua raggiungono i 25-28 gradi Celsius. Questa è anche la stagione in cui la fauna marina è più attiva, con numerosi pesci e creature marine che popolano le acque.

L’autunno e la primavera offrono anch’essi ottime condizioni per l’immersione. Le temperature dell’acqua sono ancora piacevoli, con una media di 20-25 gradi Celsius, e la visibilità rimane buona. Durante questi periodi, le spiagge sono meno affollate e puoi goderti un’esperienza di immersione più tranquilla.

L’inverno è meno popolare per l’immersione, a causa delle temperature più fredde dell’acqua e delle condizioni meteorologiche variabili. Tuttavia, se sei un sub esperto e sei alla ricerca di avventure più emozionanti, l’inverno potrebbe offrirti l’opportunità di esplorare siti di immersione meno affollati e di godere di un’atmosfera più intima.

Il paesaggio unico sottomarino della Sardegna

La Sardegna vanta un paesaggio sottomarino unico che offre una varietà di ambienti subacquei da esplorare. Dalle pareti verticali delle scogliere alle grotte misteriose, dai colorati reef corallini alle spiagge sabbiose immerse, ci sono siti di immersione per soddisfare ogni tipo di preferenza.

La Maddalena.

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena offre uno dei contesti più suggestivi del Mediterraneo per le immersioni. L’Arcipelago è composto da 7 isole principali e numerose isole minori e isolotti, che offrono una varietà di paesaggi subacquei eccezionali. Ci sono ben 30 punti di immersione nell’Arcipelago, che possono soddisfare le esigenze di subacquei di ogni livello. Tra i punti di immersione più famosi c’è la famosa Secca di Spargi o Washington, caratterizzata da enormi blocchi granitici circondati da massi e avvallamenti. Questo luogo offre una profondità massima di oltre 25 metri, ed è il luogo ideale per gli amanti delle immersioni più avventurosi.

Santa Teresa Gallura.

Santa Teresa Gallura è una località rara nel Mediterraneo che offre una straordinaria opportunità di esplorare un relitto affondato. Presso gli scogli della Marmorata, una delle punte più settentrionali della Sardegna, si trova il famoso Relitto Angelika, un cargo greco di 70 metri affondato a soli 18 metri di profondità. Questa immersione è adatta sia per i principianti che per i subacquei esperti, offrendo un’esperienza unica per scoprire la storia sottomarina di questa regione.

Isola Rossa e Costa Paradiso.

La Costa Rossa, situata tra Badesi e Santa Teresa Gallura, è una località emergente nel nord della Sardegna che offre una bellezza mozzafiato e incontaminata. Qui è possibile individuare ben 43 punti di immersione, tra cui 33 a Costa Paradiso e 10 all’Isola Rossa. Questi luoghi sono caratterizzati dalla presenza di canyon stretti, tunnel sabbiosi e dalla suggestiva Grotta Niedda. Questa grotta completamente chiusa e buia è un vero spettacolo da ammirare durante un’immersione.

Area Marina Protetta di Tavolara e Punta Capo Coda Cavallo.

L’Area Marina Protetta di Tavolara e Punta Capo Coda Cavallo è una delle mete più popolari per gli amanti delle immersioni in Sardegna. Con oltre 15.000 ettari di mare, questa area offre una vasta varietà di fondali e una fauna ittica incredibile. Ci sono circa 25 punti di immersione ricreativi, tra cui la famosa Secca del Papa. Questa immersione è considerata una delle più belle al mondo, grazie alla presenza di cernie e dentici di dimensioni superiori alla media e alle gorgonie rosse e gialle.

Parco Nazionale dell’Asinara.

Il Parco Nazionale dell’Asinara, situato nella parte nord-occidentale della Sardegna, offre acque incontaminate e fondali selvaggi ricchi di vita marina. Questo parco è stato istituito nel 2002 per preservare l’ambiente naturale e offre 12 siti di immersione unici. Uno dei punti di immersione più famosi è il Costone dei Tamburi, dove è possibile ammirare branchi di barracuda, saraghi e salpe che nuotano tra cernie brune di tutte le dimensioni. Inoltre, ci sono canyon, gole e pozzi con murene e altre specie marine.

Area Marina Protetta Capo Caccia, Alghero.

L’Area Marina Protetta Capo Caccia, situata nella parte nord-occidentale della Sardegna, offre affascinanti falesie calcaree, grotte sommerse e una varietà di vita marina. Uno dei punti di immersione più famosi è la Grotta di Nereo, la più grande grotta sommersa del Mediterraneo. Lunga circa 300 metri, questa grotta è un vero e proprio santuario per i subacquei, con una ricca varietà di colori e forme di vita sottomarina.

Ogliastra.

Ogliastra offre una varietà di siti di immersione che vanno da Orosei a Barisardo e Marina di Gairo. Le acque blu di Ogliastra sorprendono con i loro fondali variegati, che includono rocce calcaree, granitiche, basaltiche e plateau di arenaria. Questa regione è famosa anche per le sue praterie di Posidonia oceanica, che testimoniano la limpidezza del mare. Le immersioni in Ogliastra offrono paesaggi subacquei unici e una grande varietà di specie marine.

Area Marina di Capo Carbonara e Villasimius.

L’Area Marina di Capo Carbonara e Villasimius è una tappa obbligata per gli amanti delle immersioni. Qui si trovano più di 20 siti di immersione, tra cui spicca la Secca di Santa Caterina, situata a ovest dell’Isola dei Cavoli. Questa secca, che raggiunge una profondità di 30 metri, è popolata da una varietà di pesci, tra cui dentici, ricciole, orate, cernie e saraghi. Tra le immersioni più ricreative, segnaliamo la Madonna del Naufrago, dove è possibile ammirare la statua sommersa di una donna che tiene in braccio un bambino.

Pula e Chia.

La zona di Pula e Chia offre quasi 50 immersioni diverse, tra cui immersioni archeologiche tra gli anfore di Nora. Questo percorso subacqueo offre resti di barche fenicie, puniche e romane, nonché relitti di faraglioni e blocchi rocciosi. Inoltre, a Chia, è possibile esplorare canyon di roccia granitica e grotte con aragoste e gamberi.

Area Marina Protetta Penisola del Sinis e Isola Mal di Ventre

L’Area Marina Protetta Penisola del Sinis e Isola Mal di Ventre offre tratti di costa unici, caratterizzati da sabbia con granuli di quarzo e imponenti falesie. Qui si trovano due punti di immersione spettacolari: la Secca del Libeccio, una piattaforma di basalto con fratture e spaccature che creano passaggi per i pesci, e la Secca del Catalano, una grande secca granitica che arriva a 20 metri di profondità. Questa secca è caratterizzata da spugne viola a canne d’organo, spugne rosse e gialle, e offre un habitat ideale per cernie, saraghi e barracuda.

Contenuto realizzato in collaborazione con la Regione Sardegna – Assessorato al turismo, artigianato e commercio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui