L’incidente stradale ad Arzachena.

Incidente stradale, questa mattina, poco prima delle 6, in località Baja Sardinia. Una vettura, per cause da accertare, è uscita fuoristrada distruggendo i muretti di delimitazione e finendo sopra due macchine posteggiate nella strada sottostante. Danneggiati altri veicoli a causa del crollo dei detriti dai muretti di delimitazione.

L’intervento di rimozione e messa in sicurezza della strada da parte dei vigili del fuoco è durato fino alle ore 10 del mattino. Illeso il conducente. Sul posto presenti anche i carabinieri.

