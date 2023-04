Scomparso nel nulla 50enne, ricerche in corso in Sardegna

Si cerca Marco Lai a Escalaplano.

Sono ancora in corso le ricerche per trovare il 50enne scomparso nel nulla a Escalaplano, nel Sud Sardegna. Marco Lai non ha più dato notizie da 6 giorni e cresce l’angoscia dei famigliari, gli stessi che hanno dato l’allarme.

Anche oggi i vigili del fuoco del distaccamento di Sorgono del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta nel paese, su richiesta dei carabinieri della compagnia di Jerzu pervenuta alla Sala Operativa Provinciale. Purtroppo, però, le ricerche non hanno avuto esito positivo.

Per approfondire le ricerche si è reso necessario richiedere l’intervento del Nucleo Sommozzatori di Cagliari, che giunti sul posto hanno così permesso di estendere le ricerche all’interno di pozzi e specchi d’acqua presenti nel territorio oggetto delle operazioni di ricerca. Le ricerche sono andate avanti senza sosta per tutta la giornata fino al tardo pomeriggio. In particolare, i sommozzatori hanno ispezionato con attenzione 4 specchi d’acqua, ma di Marco Lai non c’è traccia.

