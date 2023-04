I lavori al Limbara nel comune di Calangianus.

Dopo tre anni riprendono i lavori ai piedi del Limbara, che riguardano la valorizzazione di questo luogo per rilanciare il territorio di Calangianus come meta di escursioni e cultura. Il progetto, stando a quanto riporta La Nuova, riguarda la riqualificazione della strada di Li Conchi, le vecchie cantoniere e diversi siti archeologici, tra cui quello di Pascareddha.

Gli interventi erano stati sospesi nel 2020 a causa di alcuni problemi con la direzione dei lavori, ora affidata all’ingegner Carlo Columbano. Per i lavori erano stati investiti un milione e mezzo di euro e 250mila euro per il recupero della stazione di Nuchis, dove si potrà raggiungere in treno il lago del Liscia. Un altro intervento sarà quello per l’apertura di un ufficio turistico, ristrutturando la cantoniera 18. Questo ultimo progetto con i fondi del Gal, finanziato oltre 100 mila euro.

