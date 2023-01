Arrestato un 32enne di Serramanna.

Era andato in paese per minacciare la compagna, residente a Samassi, poi ha preso a pugni l’auto sfondando un lunotto e un finestrino. Per questo motivo un 32enne di Serramanna, nelle scorse ore, è stato arrestato dai carabinieri.

Subito dopo il fatto, il giovane era scappato a bordo della propria vettura scontrandosi contro l’auto di servizio dei militari dell’Arma. I danni sono contenuti, ma le conseguenze per il giovane niente affatto. All’accusa di stalking, si aggiunge quella di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui