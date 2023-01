Va in pensione la storica impiegata delle Poste di Badesi.

Dopo oltre 34 anni di onorato servizio, l’ufficio postale di Badesi saluta Carmela. L’impiegata dai modi gentili, e sempre disponibile, è andata in pensione con lo scadere del 2022. Tanti, in queste ore, la salutano affettuosamente. “Serietà e gentilezza l’hanno distinta nel suo delicato lavoro perciò merita gli Auguri più sinceri. Grazie Carmela, goditi in piena salute la meritata pensione”.

Alle numerose testimonianze di affetto, si è aggiunta anche quella del sindaco, Gian Mario Mamia: “Tantissimi auguri alla nostra Carmela, che dal 1988 ha lavorato con cortesia e dedizione presso l’ufficio postale di Badesi. Dal 31 dicembre è andata in pensione. Grazie da parte di tutti i badesani”.

