Muore nell’incendio della casa invasa da montagne di rifiuti

Un uomo è morto nell’incendio della sua abitazione a Cagliari.

Un tragico incendio ha devastato un’abitazione in via San Rocco a Cagliari intorno alle 00:30 di questa notte. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, supportati da un’autobotte, un carro autorespiratori e una terna proveniente dalla sede centrale del Comando di viale Marconi.

Purtroppo, all’interno della casa è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Le operazioni di messa in sicurezza sono state ostacolate dalla grande quantità di materiale accumulato all’interno dell’abitazione. È stato necessario impiegare diverse ore per completare tali operazioni, le quali sono terminate intorno alle 6 del mattino. Al momento, le cause dell’incendio sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti.

