Lo studio sulle scuole della Gallura e a Olbia.

I bambini italiani sono troppo sedentari e purtroppo anche quelli della Gallura, dove pochi hanno una palestra all’interno delle scuole che frequentano. Un nuovo studio di Openpolis ha approfondito sul tema dell’importanza dello sport nel nostro Paese.

In Italia sempre meno minori fanno sport, nonostante la sua importanza in età evolutiva. Dopo la pandemia, infatti, 1 minore 5 non pratica sport, perché condizione economica delle famiglie è peggiorata. Qui dovrebbero entrare in gioco le scuole, che dovrebbero avere al loro interno spazi per praticare sport, ma spesso, soprattutto nel Sud, gli istituti sono spazi angusti senza cortili e senza palestre. Praticare sport diventa, dunque, una cosa per ricchi.

La situazione a Olbia e in Gallura.

Openpolis, su dati del Ministero dell’istruzione e del merito, ha elaborato uno studio approfondito sulla presenza delle palestre nelle scuole per comune. A Olbia è emerso che lo scorso anno scolastico, solo il 31,58% degli edifici scolastici disponevano di aree per praticare sport. Il dato è peggiore di quello di Sassari, dove le scuole con palestra sono il 47,87%. Nella città gallurese, solo 12 scuole su 38 hanno spazi per praticare sport.

Una situazione che pone Olbia con dati leggermente superiori a molte realtà del Mezzogiorno. La città ha i dati tra i peggiori rispetto al resto della Gallura. Nel territorio ci sono comuni con percentuali lievemente superiori, tra cui Golfo Aranci, Luras, Luogosanto, Badesi (33,33%), ma anche paesi con soltanto il 20% delle scuole con spazi per praticare sport, come Budoni, ma anche piccole realtà che non dispongono di palestre scolastiche, come Monti, Telti, Padru, Trinità d’Agultu e Vignola e Bortigiadas.

Solo San Teodoro, Alà dei Sardi, Calangianus, Tempio Pausania, Palau e La Maddalena brillano. I primi due comuni galluresi hanno scuole con la palestra con percentuali al 100%, mentre nel secondo il 66,67% e la terza città più grande della Gallura ha percentuali del 70%. A Palau sono il 75%, mentre a La Maddalena il 63,64%. Poi ci sono quei comuni che si trovano in una posizione intermedia, dove metà delle scuole hanno uno spazio per far praticare sport ai bimbi, come Berchidda (50%), Oschiri (40%), Buddusò (50%), Santa Teresa Gallura (50%), Aggius (50%) e Arzachena (46,15%).

