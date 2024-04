La foto dell’isola di Spargi spacciata per la Corsica.

Le foto di Spargi, nell’arcipelago di La Maddalena, sono state utilizzate per pubblicizzare la città di Bonifacio, in Corsica. Questo ha suscitato la reazione del sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, il quale ha deciso di intervenire. Il primo cittadino, esprimendo la sua disapprovazione riguardo all’uso delle immagini dell’isola di Spargi per promuovere una località diversa, ha scritto una lettera al suo collega e amico sindaco Jean-Charles Orsucci.

“Ho appreso con profondo stupore, misto a rammarico, che la pagina facebook ‘Corsica ile Magique’ ha utilizzato le foto delle nostre spiagge (Cala Corsara) per pubblicizzare Bonifacio – afferma il sindaco Lai -. Penso che gli autori di questo gesto abbiano leso l’immagine di entrambe le città. Di La Maddalena a seguito dell’utilizzo improprio delle immagini, ma anche della splendida Città di Bonifacio che non ha certo bisogno di appropriarsi delle icone di bellezza degli altri territori per attrarre nuovi visitatori. Sono a tua completa disposizione per ogni tipo di azione congiunta, anche per le vie legali, che vorrai intraprendere fianco a fianco per tutelare l’immagine dei nostri territori”.

Lunedì mattina sarà valutato l’accaduto, in via prioritaria, dagli avvocati dell’ente. E non si esclude che la vicenda possa avere strascichi giudiziari.

