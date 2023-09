Paga una stanza inesistente, truffato uno studente universitario

Truffato uno studente universitario.

I carabinieri di Villaputzu hanno denunciato un 34enne, originario di Taranto e senza una residenza fissa, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. La denuncia è avvenuta per il reato di truffa aggravata. La vittima di questa truffa è un 21enne di Villaputzu, uno studente universitario che stava cercando una casa a Bologna.

Il giovane stava cercando una sistemazione e ha trovato un’offerta allettante online: una stanza in affitto per soli 400 euro al mese. Tuttavia, per assicurarsi la stanza, doveva versare un anticipo di due mensilità, per un totale di 800 euro. Così, ha effettuato un bonifico su una carta prepagata Postepay Evolution.

Il problema è che il beneficiario della transazione è scomparso subito dopo aver ricevuto il pagamento, lasciando la vittima senza una stanza e senza i soldi. Il giovane ha prontamente presentato una denuncia, che ha permesso ai carabinieri di scoprire che la carta su cui è stato trasferito il denaro apparteneva a un’altra persona non coinvolta nella truffa. Questa persona aveva subito il furto dei suoi documenti d’identità nel mese di marzo.

L’uomo denunciato aveva utilizzato la carta d’identità rubata per aprire la carta Postepay, come hanno ricostruito i carabinieri. Questo episodio è un esempio di come le offerte troppo vantaggiose su internet spesso nascondano truffe ben organizzate.

