Un 22enne sardo appena uscito da un locale di Roma è stato avvicinato da tre uomini che lo hanno picchiato, derubato e violentato. Questa è la denuncia di uno studente sardo, in ospedale con 30 giorni di prognosi, che ha fatto scattare le indagini della Questura di Roma. Secondo il suo racconto, appena uscito da una discoteca in zona Colle Oppio avrebbe dovuto raggiungere un amico nel quartiere di San Lorenzo. Ha noleggiato un monopattino elettrico, ma il mezzo si sarebbe bloccato e avrebbe proseguito a piedi.

Il giovane sardo sarebbe stato raggiunto da tre uomini, descritti come nordafricani. Prima l’aggressione, poi le botte per derubarlo. Dopo essersi impossessati dei contanti che aveva con sé, lo avrebbero poi portato davanti a un bancomat non lontano dalla stazione Termini per costringerlo a prelevare. Ma senza successo. A quel punto non avrebbero mollato la presa, anzi sarebbero andati oltre: lo avrebbero portato dentro un palazzo per violentarlo nell’androne.

A nulla sarebbero servite le urla dello studente sardo e i tentativi di divincolarsi per evitare di essere violentato. Al termine dell’incubo è stato soccorso per strada e un’ambulanza al Policlinico Umberto I di Roma. Da lì l’intervento della polizia e la denuncia. Ora gli agenti stanno verificando le immagini delle videocamere presenti lungo via Tiburtina e i luoghi della violenza.