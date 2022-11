Terremoto nella Giunta Solinas: Alessandra Zedda si dimette da assessora

La vicepresidente Alessandra Zedda lascia Solinas

La vicepresidente della Giunta regionale si è dimessa: Alessandra Zedda lascia la squadra di Christian Solinas. Un percorso analogo a quello di Letizia Moratti. E non è escluso che anche per lei sia arrivato il momento della candidatura alla guida della Regione. Come l’ex sindaca di Milano, la Zedda ha lasciato il suo posto da assessora a vicepresidente della Giunta Regionale e potrebbe puntare alla poltrona più prestigiosa.

L’ormai ex assessora al Lavoro ha un ruolo di primo piano nella Regione, perché è lei che spesso presiede le sedute della Giunta e rappresenta l’istituzione. Ma da anni il nome di Alessandra Zedda circolava come possibile candidata a sindaca di Cagliari o come presidente della Regione ed è stata a un passo dalla candidatura alle Politiche. Ma la più plausibile ora è la strada che la potrebbe riportare a Villa Devoto con un altro ruolo: alle Regionali di febbraio 2024 potrebbe arrivare il suo momento.

