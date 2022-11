Malore alla guida per una 88enne, finisce contro un Suv e muore

Una donna 88enne ha avuto un malore ed è finita contro un Suv

Stava guidando la sua Seicento quando ha avuto un malore è finita contro un Suv: donna 88enne perde la vita. Un’anziana signora ha avuto un malore mentre guidava la sua piccola utilitaria lungo l’Asse mediano di Cagliari, nel tratto tra l’ospedale Brotzu e lo svincolo per via Jenner. Con la sua piccola utilitaria è andata a schiantarsi contro un Suv. Sul luogo dell’incidente sono subito arrivati i soccorsi, ma i volontari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La donna, classe ’34, si potrebbe essere sentita male già prima dell’impatto col mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada e dei veicoli e gli agenti della Polizia locale per i rilievi e per la gestione del traffico. L’incidente ha causato lunghe code all’ingresso del capoluogo.

