Sardo rapinato e aggredito a Firenze, ferita anche un’altra persona

Brutale aggressione a Firenze.

Disavventura per un 35enne sardo a Firenze, aggredito da un coetaneo, di origini marocchine, mentre passeggiava in bici. Non contento l’uomo ha assalito una seconda persona, sfregiandogli il viso per rubargli un paio di air pod.

Ad avere la peggio è stato un 30enne peruviano, che ha riportato ferite al volto e 25 giorni di prognosi, mentre il 35enne sardo ha riportato un lieve trauma cranico. La sua prognosi. è di sette giorni. Le aggressioni sono avvenute ieri sera in piazza Viesseux a Firenze. Il rapinatore è stato arrestato dalla polizia, mentre le vittime, entrambe ferite, sono state portate all’ospedale di Santa Maria Nuova.

