Violento frontale in curva a Priatu: 3 feriti trasportati al pronto soccorso

Violento incidente a Priatu.

Un altro brutto incidente in Gallura, dopo quello avvenuto questa mattina a Golfo Aranci. Questo pomeriggio, intorno alle 18, in località Su Campu a Priatu, frazione di Sant’Antonio, è avvenuto uno scontro frontale tra due auto in curva.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Olbia e il personale del 118. Tre le persone ferite, che viaggiavano nello stesso veicolo. Il conducente e i passeggeri sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale