Lo sciopero degli infermieri in Sardegna.

Il Nursing Up ha proclamato ufficialmente uno sciopero di 24 ore per il prossimo 5 dicembre., anche in Sardegna. Migliaia di infermieri, ostetriche e altri professionisti dell’area non medica incroceranno le braccia, garantendo, per legge, naturalmente, i servizi minimi essenziali.

Per la prima volta nella storia recente, è un fatto storico che gli infermieri e le ostetriche del Nursing Up, nel proclamare il proprio sciopero, scenderanno in campo insieme ai sindacati dei medici di Anaoo Assomed e Cimo-Fesmed.

“Da anni portiamo avanti l’idea che debba esistere, tra le tutte le professioni sanitarie, un ritrovato equilibrio, una solida unità di intenti, ognuno nel rispetto della propria professionalità, con un unico grande obiettivo comune: il rilancio del nostro sistema sanitario e la qualità della tutela della salute della collettività. Mettere al servizio dei cittadini le proprie solide competenze, seppur differenti, come parte di un unico straordinario mosaico, collaborando al rilancio del Sistema sanitario nazionale, rappresenta per tutti noi, da sempre, una priorità, anche se è evidente che troppo spesso non veniamo messi nella condizione di poterlo fare. È il momento di denunciare tutto questo, è il momento del cambiamento. E questo sciopero è lo strumento per dire alle istituzioni che si deve voltare pagina”, afferma Antonio De Palma, leader del Nursing Up.

