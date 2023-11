Sicurezza stradale, a Olbia un corso per tutelare i bambini

Il corso per tutelare i bambini dagli incidenti stradali.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Asl Gallura promuove un’iniziativa per sensibilizzare la popolazione sul tema della sicurezza stradale in età pediatrica. Il 4 dicembre, dalle 8:30 alle 13, nell’Aula Magna dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, si svolgerà un corso di formazione rivolto a medici e operatori sociosanitari sui rischi conseguenti a comportamenti non responsabili a bordo dei mezzi di trasporto tradizionali e sui monopattini, questi ultimi di grande diffusione soprattutto fra i più giovani.

Il progetto formativo, che fa parte del Programma Predefinito PP5 del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025, è rivolto a medici di Medicina generale, pediatri di libera scelta, geriatri, operatori sanitari, assistenti sociali e operatori sociosanitari che, nell’ambito delle attività lavorative, dovranno trasferire ai genitori le conoscenze e le competenze acquisite.

Diversi i punti che verranno toccati durante la mattinata: si partirà con l’analisi dei dati epidemiologici sugli incidenti che hanno coinvolto bambini e ragazzi in età pediatrica in Sardegna per proseguire con un approfondimento sui dispositivi di sicurezza da utilizzare in auto a seconda dell’età del bambino, sui seggiolini, sulla corretta installazione e sui rischi da mancato utilizzo. Lente d’ingrandimento anche sui comportamenti di guida responsabile per biciclette, monopattini elettrici, moto, corretto uso del casco e consigli per una guida sicura.

I medici e tutti gli operatori che non sono dipendenti diretti della Asl Gallura possono iscriversi compilando la scheda presente sul sito web aslgallura.it e spedirla via e-mail a sisp.olbia@aslgallura.it. Gli operatori dipendenti della Asl Gallura devono, invece, iscriversi seguendo la procedura online tramite il portale EcmSardegna all’indirizzo: https://providerecm.sardegnasalute.it. Il codice corso è il 4494. Nel caso di impossibilità ad essere presenti va data comunicazione immediata ai numeri 0789/552059 int. 3459. Informazioni anche via e-mail agli indirizzi della Segreteria Organizzativa Asl Gallura di Ares Sardegna: formazione.aslgallura@aresardegna.it; francesca.rossino@aressardegna.it.

