Cade dentro il nuraghe, paura per una turista americana

La turista è caduta dentro il nuraghe riportando una frattura.

Paura per una turista americana, per un incidente avvenuto all’interno del nuraghe di Barumini. La donna è inciampata dentro il monumento, la più grande reggia archeologica del Medio Campidano in Sardegna, riportando gravi ferite.

Sul posto è arrivato l’elisoccorso del 118 che ha portato l’americana all’ospedale di San Gavino Monreale per accertamenti. Da questi è risultato che la donna, a causa della caduta all’interno del sito archeologico, ha riportato una frattura alla caviglia.

