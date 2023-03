Nuovo caso di violenza sulle donne in Sardegna.

Dopo il brutale pestaggio avvenuto ieri sera a Irgoli, dove un uomo di 56 anni ha ridotto in fin di vita la compagna nella loro casa nel paese del Nuorese, un nuovo caso di violenza sulle donne scuote la Sardegna. A Riola Sardo, nell’Oristanese, un 36enne ha tenuto la sua ex in uno stato di semi prigionia, maltrattandola e picchiandola.

L’uomo è stato arrestato in seguito a un ordine di custodia cautelare emesso dalla gip di Oristano, Silvia Palmas, con pesanti accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti risalgono a febbraio e furono denunciati dalla donna. Le accuse sono pesantissime: stando a quanto denuncia la donna, il 36enne, da cui si era separata alcuni mesi fa, l’avrebbe maltrattata fisicamente e psicologicamente durante la loro convivenza.

L’uomo, inoltre, avrebbe anche vietato alla donna qualsiasi tipo di rapporto al di fuori del nucleo familiare, tenendola in uno stato di semi prigionia. In uno degli episodi che avvenivano dentro casa, i carabinieri sono stati costretti ad intervenire poiché il 36enne aveva picchiato la donna dal quale era separata, proprio a causa dei suoi atteggiamenti. L’aggressione era avvenuta con la presenza dei parenti della vittima e del figlio minore, che l’uomo aveva appena riportato a casa dopo aver trascorso la giornata insieme. Questo episodio ha portato all’arresto del 36enne, il quale dovrà rispondere alle accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Un’escalation spaventosa quella della violenza contro le donne in Sardegna. Soltanto nei primi mesi del 2023 si sono registrati decine di episodi di maltrattamenti in famiglia e aggressioni nei confronti di donne. Nell’Isola in soli 5 anni sono state assassinate 18 donne (7 nel 2022). In pochi anni l’Isola (con una popolazione di 1,64 milioni) ha raggiunto il secondo posto in Italia per numero di donne uccise. Un’inversione di tendenza che non ha eguali tra altre regioni, in quanto la Sardegna fino a pochi anni fa era tra le regioni meno violente contro le donne.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui