Maltratta e caccia fuori di casa la moglie, arrestato un 38enne

Violenze in casa.

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri di Sassari sono intervenuti nel quartiere Latte Dolce, arrestando in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia un 38enne sassarese, già noto alle forze dell’ordine. L’intervento delle pattuglie è scaturito in seguito a una disperata richiesta d’aiuto da parte di una donna, 43enne sassarese. La donna era stata poco prima aggredita dal compagno che, dopo averla pesantemente insultata e minacciata, l’aveva afferrata per il collo e trascinata per i capelli fuori dall’abitazione.

Giunti sul posto, i carabinieri si sono trovati davanti a una scena surreale, con la donna che, in evidente stato di agitazione, chiedeva aiuto, scalza e con indumenti troppo leggeri per far fronte alle temperature esterne. Dopo averla soccorsa, i carabinieri hanno convinto il compagno, ancora in preda a uno stato di evidente alterazione psicofisica ad aprire la porta.

All’interno della casa 4 minorenni, che erano rimasti in casa con il padre e che, fortunatamente, non sono stati interessati dal comportamento violento dell’uomo, anche se hanno purtroppo assistito ai fatti. L’uomo violento non era nuovo a comportamenti estremi nei confronti della donna e, anche nel recente passato, si era reso protagonista di episodi analoghi. Per lui sono quindi scattate immediatamente le manette.

