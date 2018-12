I carabinieri sequestrano un raro esemplare di gattopardo.

I carabinieri, su mandato della Procura della Repubblica di Nuoro, hanno denunciato due persone residenti a Dorgali per la detenzione, senza autorizzazioni, di un raro esemplare di “felis pardalis”, meglio conosciuto con il nome di ocelot, “gattopardo in italiano”, all’interno del loro zoo privato.

E’ stato sequestrato in quanto detenuto in condizioni etologicamente non compatibili per la sua specie (art.727 del c.p.) e privo della documentazione che ne comprovasse la legale acquisizione. L’esemplare è stato trasferito in un centro di recupero in provincia di Roma, dove verrà messo in spazi più idonei in attesa di incontrare una femmina, magari proveniente da una analoga storia di sequestro.

(Visited 69 times, 69 visits today)