Il percorso e i campioni della World Triathlon Cup Arzachena.

Mancano pochi giorni all’inizio della World Triathlon Cup Arzachena, la manifestazione di Triathlon più attesa della stagione che quest’anno avrà un’emozione in più grazie alla prima edizione del Triathlon Costa Smeralda.

Il percorso.

Si parte sabato 29 maggio con la tappa italiana del circuito mondiale World Triathlon Cup – distanza sprint (750m nuoto, 20km bici, 5km corsa) – degli atleti élite che proprio a Cannigione si disputeranno due ticket validi per il punteggio utile alla qualificazione ai giochi olimpici di Tokyo 2021; e si prosegue domenica 30 maggio con la prima edizione del Triathlon Costa Smeralda, la gara su distanza olimpica dedicata agli Age Group. I migliori specialisti di questa spettacolare disciplina sportiva si sfideranno nel suggestivo scenario di Cannigione – con i suoi paesaggi mozzafiato fatti di spiagge di incomparabile bellezza, di colline ricoperte di vigneti e di tesori archeologici – in un percorso ideato per stimolare e soddisfare le migliori aspettative tecniche e agonistiche e con un palcoscenico naturale che consentirà al pubblico presente di seguire tutte le fasi di gara nel pieno rispetto delle normative anti Covid.

Il programma delle gare.

Sarà una due giorni di gare di alto livello, uno spettacolo agonistico senza pari offerto da atleti provenienti da 38 nazioni. Sono 140 (70 donne e 70 uomini) i nomi confermati per la World Triathlon Cup Arzachena che affronteranno: la prova nuoto con lo start dalla Spiaggia di Cannigione per un singolo giro di 750 m; il percorso ciclistico che prevede la percorrenza in sequenza di 3 giri uguali da 6,45 km attraverso le vie di Cannigione e la località Micalosu; infine il percorso podistico che si svolgerà nelle vie cittadine e sul lungo mare di Cannigione e prevede la percorrenza di un anello di 2,50 km da ripetere 2 volte. Per loro partenza alle 10 e 30 di sabato 29 maggio con la gara delle donne e alle 15 e 30 per la gara degli uomini. Mentre i 300 atleti della prima edizione del Triathlon Costa Smeralda si disputeranno il podio su gran parte del percorso utilizzato il giorno prima dagli atleti Elite della World Cup. Infatti, la prova di nuoto parte dalla Spiaggia di Cannigione e si svolge su un singolo giro di 1500 metri; il percorso ciclistico prevede 37 chilometri percorsi per intero sulla splendida strada provinciale 59; mentre il percorso podistico, interamente pianeggiante, si svolgerà nel lungo mare di Cannigione e prevede la percorrenza di un anello di 2,50 chilometri da ripetere 4 volte per un totale di 10 km. Per loro partenza alle 09 e 30 domenica 30 maggio con lo start della gara femminile, cui seguirà alle 09 e 40 la prova maschile.

I grandi nomi in gara.

Le start list degli atleti elite sono davvero stellari. Tra i 140 atleti di prima grandezza, che ancora una volta hanno scelto la Sardegna come destinazione sfidante e competitiva, troviamo il podio maschile al completo dell’edizione 2020: Vincent Luis (FR), Kristian Blummenfelt (NOR) e Alistair Brownlee (UK) che torna a correre con il fratello Jonathan dopo tanto tempo, e gli italiani Alessandro Fabian, Davide Uccellari e Gianluca Pozzatti. Tra le donne tornerà Verena Steinhauser, giunta terza nel 2020, che con Ilaria Zane, Luisa Iogna-Prat e Carlotta Missaglia completa la nazionale italiana.

La soddisfazione di Arzachena e della Sardegna.

“La Sardegna riparte coi grandi eventi sportivi – commenta Gianni Chessa, Assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio – che contribuiscono a promuovere il turismo e l’immagine dell’Isola in campo nazionale e internazionale, e consolidano il progetto di trasformare la Sardegna nell’isola degli sport”.

“Questa manifestazione sportiva ci da la grande opportunità di mostrare il nostro territorio a un pubblico internazionale. – commenta il vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Arzachena Cristina Usai – Malgrado l’evento sia ancora chiuso al pubblico, grazie ai collegamenti tv e web potrà essere seguito in 5 continenti. Sono attese circa 6000 presenze a Cannigione durante la settimana con un positivo riscontro per attività commerciali e operatori turistici”.

Grande soddisfazione anche da parte di Valentina Geromino, assessore allo Sport e Spettacolo del Comune di Arzachena: “Forti del successo dello scorso anno accogliamo la seconda edizione della World Cup di Triathlon ad Arzachena con ancora maggiore entusiasmo, visti i numeri eccellenti di partecipanti che abbiamo registrato tra professionisti ed amatori. Inoltre, i 140 atleti in gara per la World Cup competono per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021: un valore aggiunto che incrementa ancor di più la grande attesa per l’evento. Con questo doppio appuntamento a fine maggio cerchiamo di rilanciare gli eventi nel territorio malgrado le difficoltà dell’ultimo anno. Abbiamo voglia di ripartire, di crescere e di ospitare ad Arzachena eventi sportivi di grande interesse con cui accendere i riflettori sulla destinazione”.





