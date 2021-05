L’ex colonnello dei carabinieri di Olbia al lavoro nella tragedia della funivia

L’indagine sulla tragedia della funivia.

Per chiarire le cause della tragedia sulla funivia dello Stresa-Mottarone è al lavoro anche il tenente colonnello Alberto Cicognani, che fino al 2019 prestava servizio nel reparto territoriale di Olbia.

Subito dopo la tragedia il tenente colonnello si è recato sul posto per effettuare un sopralluogo. Giunto a Olbia nel 2015, era andato via dal centro gallurese nel settembre 2019 per dirigere il comando provinciale di Verbania. Al suo posto era subentrato il parigrado Davide Crapa, attualmente in servizio a Olbia.

La tragedia si è consumata ieri quando il cavo della funivia dello Stresa-Mottarone ha ceduto nel punto più alto del tragitto. La cabina ha cominciato di colpo a retrocedere sbattendo contro un pilone per poi precipitare nel bosco. Nello schianto sono morte 14 persone e resta in gravi condizioni un bambino di 5 anni appartenente allo stesso nucleo familiare.

