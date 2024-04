Cagliari-Atalanta, vincono i rossoblù: decisivo Ranieri “di testa”

Il Cagliari batte l’Atalanta nel finale, Ranieri vince la partita a scacchi con Gasperini.

Il Cagliari batte l’Atalanta 2 a 1 e si porta a +4 dalla zona retrocessione, rispondendo all’Empoli, che ieri aveva vinto in casa contro il Torino, scavalcando il Cagliari per un giorno.

Una partita che era nata male, col gol di Scamacca al 13′ a rompere un equilibrio tattico che aveva reso, fino a quel momento, l’attacco nerazzurro sterile. E la partita, a dire il vero, veloce ma povera di vere occasioni. L’Atalanta ci prova ancora, ma da lontano. L’inerzia è questa, fino al 33′, quando Mina e Nandez suonano la carica. Il secondo la mette al centro, il primo cade in area, per l’arbitro non è rigore. I Var conferma, ma il Cagliari, sospinto dai tifosi prende maggiore consapevolezza. Del resto l’Atalanta non è mai veramente pericolosa, Dessena e Mina non ne fanno passare una, il centrocampo filtra bene. Il Cagliari reclama un altro rigore con Gaetano al 36′, è il preludio al gol, del pareggio, che nasce dal lancio di Gaetano per Shomurodov, che raggiunge il pallone e serve Augello, pronto a battere Carnesecchi col suo primo gol rossoblu.

Nel secondo tempo entrambe le squadre dimostrano di voler vincere, ma mentre l’Atalanta sembra retrocedere il proprio raggio di azione, il Cagliari sembra avere una marcia in più. Shomurodov è dappertutto, Augello imprendibile sulla sinistra, sia in attacco che in difesa, Gaetano sempre imprevedibile, Nandez come al solito battagliero, forse troppo. Ranieri decide di sostituirli: dentro Azzi, Zappa, Viola, Luvumbo. E così risponde a Gasperini, che nel frattempo aveva inserito De Ketelaere per Koopmeiners e sostituito Scamacca, con El Bilal Touré. Il Cagliari domina, l’Atalanta si affida ai contropiedi. Poi Luvumbo, all’88’ mette il pallone al centro, Viola, al centro dell’area, di testa, lo fa entrare in rete. E’ lo scacco matto di Ranieri, che con la tattica ha chiuso tutti gli spazi all’Atalanta, e ha vinto la partita con le mosse giuste a pochi minuti dalla fine.

I tifosi rossoblu della Gallura: “Ha vinto Ranieri”.

Tutti i tifosi concordano, Claudio Ranieri oggi ha fatto un capolavoro tattico, imbrigliando l’Atalanta e facendo i cambi giusti a pochi minuti dalla fine. “Ha vinto lui, una vecchia Volpe del calcio”, commenta Marco di Olbia. “Una vittoria enorme – commenta il presidente del Cagliari Club di Santa Teresa Gallura Paolo Vincentelli -. Complimenti a tutta la squadra per aver disputato una partita super sia da un punto di vista dell’impegno sia sul piano del gioco ma soprattutto a Viola che in tantissimi lo vorremmo titolare Fisso e che comunque ogni volta che entra in campo , cambia sempre tutto il gioco del Cagliari”

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui